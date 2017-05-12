В Турции задержали французского журналиста за пропаганду РПК

Французский журналист Матиас Депардон задержан в Турции по обвинению в пропаганде в соцсетях деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство DHA.

Сообщается, что Депардон отправился на съемку по заданию журнала National Geographic в район Хасанкейф провинции Батман на юго-востоке страны, где был задержан вместе с переводчиком.

После допроса он был отправлен в суд, который принял решение о депортации журналиста. В настоящее время он находится в миграционном управлении провинции Газиантеп. Адвокаты Депардона подали иск с требованием отменить решение о его депортации.