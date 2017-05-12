Бои в Донбассе: украинская армия несет потери

За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 53 раза в зоне проведения спецоперации, в результате погибли двое украинских военнослужащих, шестеро получили ранения, сообщает пресс-центр штаба военных.

"Более половины из обстрелов состоялись после 18:00 до полуночи вчерашнего дня", — говорится в фейсбуке пресс-центра штаба.

Там отмечается, что большая часть обстрелов пришлась на Приморское направление.

"Широкино, Водяное, Гнутово, Чермалык и Павлополь противник обстреливал из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, Марьинку — из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия", — заявили украинские военные.