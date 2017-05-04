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Пророк Мухаммад (с): "Клянусь Аллахом, что когда он будет в сокрытии, стойких в вере в его имаматство будет отыскать труднее, чем красную серу".
("Камалуд-дин", т.1, стр.288, хадис 7)
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Пророк Мухаммад (с): "Когда он будет в сокрытии..."
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