Хасан Насрулла: "Хизбалла" поддержит любую позицию Дамаска на переговорах по Сирии

Движение "Хизбалла" поддержит любую позицию сирийского правительства на переговорах, будь это в Астане или в любом другом месте.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

"Мы не являемся стороной в переговорах, будь они политические или связанные с безопасностью. Мы направились в Сирию с ясной целью — помочь сирийскому руководству в борьбе с терроризмом",- подчеркнул Насрулла.

Он также отметил, что на сегодняшний день взаимодействие союзников Сирии — России и Ирана — находится в наибольшей степени гармонии.

"Союзники Сирии, а именно Россия и Иран, они в большей степени гармонии сегодня, чем когда-либо. А мы говорили, где надо быть, там и будем", — сказал генеральный секретарь "Хизбалла".