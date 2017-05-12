"Дело МНБ": Кодовым именем главного редактора было "ТТ"

Выявились некоторые детали в уголовном деле в отношении бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника того же центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, в обвинительном акте отмечается, по каким эпизодам информация доставлялась являвшимся агентом МНБ главным редактором газеты.

В материалах уголовного дела указано, что надежные отношения с главным редактором, кодовое имя которого "TT", были созданы 30 января 2014 года.

Указанный главный редактор сообщил о намерении Талеха Багирова создать структуру под названием "Движение единства мусульман" ("Müsəlman Birliyi Hərəkatı"). Поэтому, согласно рапорту генерала МНБ Эльчина Гулиева, 30.01.2014 года ему выдали разовую денежную премию в размере 10 тыс. манатов.

Однако, в деле нет никаких записей по поводу мер, принятых на основе данной информации.

Отметим, что Э.Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ начальник Антитеррористического центра министерства генерал-майор Э.Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.