Пять мирных жителей погибли при налете ВВС коалиции в Сирии

Пять мирных жителей погибли при авиаударе, нанесенном ВВС международной коалиции, которую возглавляют США, близ города Дэйр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, боевые самолеты коалиции атаковали предполагаемые позиции террористов в населенном пункте Эль-Курия, расположенном на востоке Дейр-эз-Зора.

Отмечается, что два дня назад, в ходе ночного налета ВВС коалиции на сирийскую деревню Эс-Салахия, которая находится на севере города Ракка, было убито не менее 11 местных жителей, в том числе четверо детей.

Город Ракка в настоящий момент удерживается террористами группировки "Исламское государство".