Армяне нарушили режим прекращения огня 140 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 140 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгепар Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Ферехли, Гаймаглы, Кемерли, Газахского района, Агбулаг, Коханеби, Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.