Читатель спрашивает: Кого называли «Джафари-каззаб»?

В истории «Джафари-каззабом», то есть лже-Джафаром прозвали старшего брата имама Хасана Аскери (а), то есть дядю имама Махди (а). Джафар объявил себя имамом еще при жизни имама Хасана Аскери (а), встав на борьбу с братом. После смерти имама Аскери (а) притязания Джафара еще более углубились. Он утверждал, будто у имама Аскери (а) не было сыновей. Власти также поддерживали Джафара, так как абаситы решили использовать его для ослабления шиизма. Джафару удалось обманом переманить на свою сторону часть шиитов. Он скончался спустя 11 лет после смерти имама Аскери (а). Его сторонники просуществовали еще некоторое время, называя себя течением «джафариййа», но затем это течение кануло в историю.