В Дамаске объявили о выводе последней группы боевиков из квартала Кабун

Последняя группа боевиков покинула квартал Кабун в восточном Дамаске, заявил губернатор провинции Дамаск Алаеддин Ибрагим.

"Кабун полностью освобожден от террористов после успешного проведения последнего этапа по выводу вооруженных групп",- цитирует слова губернатора сирийское национальное агентство САНА.

Кабун перешел под контроль сирийской армии в субботу. По словам Ибрагима, в понедельник к работе приступили саперы, в задачу которых входит выявление и уничтожение заложенных взрывных устройств, передает islam.az со ссылкой на ТАСС.

Квартал Кабун до последнего времени являлся одним из важных оплотов террористов в восточном пригороде Дамаска. Правительственные войска больше месяца вели активные боевые действия с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" в Кабуне и уничтожали огневые позиции, с которых боевики обстреливали жилые кварталы сирийской столицы.

В начале недели между руководством страны и рядом незаконных бандформирований было достигнуто окончательное соглашение, на основании которого часть боевиков и членов их семей покинули Кабун и отправились в Идлиб. Другая часть боевиков, не входящая в состав "Джебхат ан-Нусра", приняла решение сложить оружие в обмен на амнистию, согласно указу президента Сирии Башара Асада.