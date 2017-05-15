Уничтожен зенитно-ракетный комплекс “ОСА” Армении

Армения продолжает провокационную деятельность с целью обострения ситуации на линии фронта.

Как сообщили в пресс-службе МО Азербайджана, 15-го мая на Физулинско-Ходжевендском направлении фронта зенитно-ракетный комплекс «ОСА» противовоздушных войск Армении был выведен военнослужащими на новую позицию, где была совершена попытка взять под контроль воздушное пространство.

С целью предотвращения угрозы летательным аппаратам Азербайджана и подавления активиности противника, зенитно-ракетный комплекс «ОСА» и транспортно-заряжающая машина были полностью выведены из строя огнем, личный состав был уничтожен.

Следует отметить, что зенитно-ракетный комплекс «ОСА», экипаж которого состоит из 5 военнослужащих, способен обнаруживать и отслеживать воздушную цель в радиусе 45 километров, а также уничтожать ее на расстоянии 9 километров.