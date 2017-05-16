При взрыве близ лагеря сирийских беженцев погибли 10 человек

Не менее 10 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с лагерем сирийских беженцев Эр-Рукбан, расположенным на границе Сирии и Иордании.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал Al Jazeera.

По имеющимся данным, заминированный автомобиль взлетел на воздух рядом с пропускным пунктом, устроенным одним из формирований так называемой Сирийской свободной армии (ССА), оппозиционной Дамаску. Также отмечается, что несколько человек получили ранения. Информации о том, были ли среди жертв беженцы, или все погибшие являлись членами ССА, не приводится.