Армения нарушила режим прекращения огня 122 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-мм минометы (12 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 122 раза. Об этом сообщает islam.az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гаймаглы Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Шыхлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.