Читатель спрашивает: Дозволено ли людям, занятым на работе, пропускать полуденный намаз, и выполнять его искупление дома?

Намаз – это единственный вид богослужения, который обязателен для всех людей, и откланяться от него под каким-либо предлогом запрещено. Работающий человек должен найти возможность выполнить полуденный намаз. На каждой работе предоставляется обеденный перерыв. Можно немного сократить время приема пищи, и выполнить намаз. Если на работе нет условий для выполнения намаза или же это сопряжено с определенными трудностями, и человек знает, что до заката вернется домой, то в таком случае можно выполнить намаз дома. Но если это не так, то обязан выполнить намаз до заката. Если нет никаких условий для выполнения намаза, то разрешено делать это даже жестами и знаками. Можно выполнить намаз после окончания работы в одной из мечетей.

Отметим, что не следует слишком щепетильно относиться к обстановке и условиям, при которых выполняется намаз. Для совершения малого омовения достаточно наличие чистой воды. Если нет коврика для выполнения намаза, то можно воспользоваться кусками чистого картона.