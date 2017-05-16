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Постпред США при ООН призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию «признать ужасы сирийского режима».

Как сообщает islam.az со ссылкой на Лента.ру, американская дипмиссия опубликовала на своем сайте заявление, в котором ссылается на распространенное накануне обвинение Госдепартамента в адрес президента САР Башара Асада.

«Асад несет основную ответственность за свою жестокость, но на его союзников в России и Иране также ложится тяжелое бремя. Москва и Тегеран позволяют Асаду похищать и пытать людей, убивать без суда, наносить авиаудары бочковыми бомбами и химическим оружием. Остальные страны признают ужасы сирийского режима. Пришло время России присоединиться к нам», — говорится в заявлении Никки Хейли.

В понедельник, 15 мая, США обвинили сирийские власти в строительстве крематория в военной тюрьме под Дамаском. По словам исполняющего обязанности помощника госсекретаря по Ближнему Востоку Стюарта Джонса, американские политики и военные полагают, что крематорий может использоваться для сжигания тел тайно умерщвленных пленных. Вашингтон считает, что в военной тюрьме Седная за последние годы были повешены тысячи человек.

Российские власти регулярно подчеркивают, что вопрос о будущем Асада должны решать сами граждане Сирии. При этом в Вашингтоне настаивают на уходе сирийского президента с поста, называя это одним из главных условий налаживания ситуации в стране.

4 мая в Астане Россия, Турция и Иран подписали Меморандум о создании зон безопасности в Сирии. Предполагается создание четырех зон в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В этих регионах будет запрещено применение оружия. Кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.

8 мая Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о поддержке зон деэскалации. За три дня до этого генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил соглашения, принятые в Астане.


Опубликовано:16 Май, 2017  11:22, ]]>Печать]]>
 
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