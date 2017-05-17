ЦРУ: "Вмешательство России в выборы в США – факт"

ЦРУ считает причастность российских спецслужб к кибервмешательству в выборы в США "установленным фактом", заявила официальный представитель ведомства Хизер Фриц Хорняк, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Так в ведомстве ответили на запрос телеканала RT по поводу выступления бывшего сотрудника ЦРУ Рэя Макговерна, который утверждал, что вмешаться в президентские выборы могло само ЦРУ, а именно его глава Джон Бреннан.

"Ответственность российских спецслужб за взлом, связанный с выборами, является установленным фактом, и неудивительно, что такой пропагандистский канал, как RT, пытается запутать эти факты. Ни одно уважаемое новостное СМИ не сомневается в виновности России", — сказала Хорняк.

Говоря о Wikileaks, где была обнародована переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, Хорняк добавила, что "у диктаторов и террористов нет большего друга, чем Джулиан Ассанж, так как только их частную жизнь он и защищает".

Американские спецслужбы начали говорить о попытках России повлиять на выборы практически сразу после победы Дональда Трампа. Сейчас в Конгрессе ведется расследование по поводу "российского следа". Однако никаких доказательств власти США так ни разу и не предъявили.

Москва неоднократно опровергала все подобные обвинения, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".