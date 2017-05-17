Армяне нарушили режим прекращения огня 110 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя 82-мм минометы (28 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 110 раз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, Воскеван Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Гызылгаджылы, Гушчу Айрым Газахского района, в селах Агбулаг, Коханеби, Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.