В Конгрессе США потребовали провести расследование в отношении Трампа

Члены Демократической партии США, входящие в комитет палаты представителей по надзору и государственной реформе и юридический комитет сената Конгресса, подписали письмо, в котором потребовали провести немедленное расследование в отношении президента США Дональда Трампа, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и нескольких высокопоставленных чиновников Белого дома, сообщает islam.az со ссылкой на издание The Hill.

Как отмечается, направленное председателям обоих комитетов письмо было подписано всеми 33 демократами, входящими в эти комитеты.

"Мы обращаемся к комитету по надзору и государственной реформе и юридическому комитету с просьбой начать немедленное совместное расследование относительно того, вовлечены ли президент США Дональд Трамп и его высокопоставленные чиновники в продолжающийся сговор, чтобы помешать расследованиям, которые в настоящий момент проводятся Федеральным бюро расследований, министерством юстиции и конгрессом в отношении членов его президентской кампании и их контактов с российскими чиновниками", — говорится в письме.

В США после выборов президента проводится расследование предполагаемого внешнего вмешательства в предвыборную кампанию.