МО Азербайджана: Вражеские подразделения подвергли обстрелу позиции и населенные пункты в Агдаме

Начиная с вечера 16 мая за прошедшую ночь подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу из минометов различного калибра наши позиции в Агдамском направлении линии соприкосновения войск, и населенные пункты в глубине защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В то же время используемые врагом боевые беспилотные летательные аппараты не причинили нам никакого вреда, ввиду их низшего качества.

Враг был подавлен ответным огнем, техника наших Вооруженных сил не повреждена, потерь среди личного состава нет. Снаряды в основном упали на свободные посевные площади и на ближайшие территории населенных пунктов.

Министерство обороны заявляет, что оперативная обстановка находится под полным контролем наших Вооруженных сил.