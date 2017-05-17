Владимир Путин: Исламский мир может рассчитывать на поддержку России в борьбе с террором

Россия готова наращивать сотрудничество с партнёрами в противостоянии терроризму.

Как передает islam.az со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Хотел бы подчеркнуть, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России. Готовы наращивать сотрудничество с нашими партнёрами в противостоянии силам террора, а также в поиске путей мирного урегулирования региональных кризисов», — говорится в телеграмме, направленной участникам мероприятий группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Российский лидер также выразил уверенность, что совместными усилиями можно многое сделать для укрепления международной безопасности и стабильности, для построения справедливого демократического миропорядка, «свободного от любых форм нетерпимости, дискриминации и силового диктата».