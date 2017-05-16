Читатель спрашивает: Что такое «турбат»?

Дословно слово «турбат» переводится как «земля». Обычно так называют землю, взятую с могил святых личностей Ислама. Терминологически «турбатом» называется земля Кербелы, где похоронен имам Хусейн (а). Существует очень много хадисов о целительных качествах земли Кербелы. Большим савабом является совершение земного поклона на мохур, изготовленный из турбата Кербелы. Также большим савабом обладает произнесение тасбиха Ее Светлости Фатимы (а) при помощи четок, изготовленных из турбата. По шариату савабом также является подкладывание при похоронах мусульманина под его щеку щепотки турбата.