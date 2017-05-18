Путин готов предоставить сенату США запись беседы Трампа и Лаврова

Москва готова предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Дональда Трампа, если у Вашингтона возникнет такое желание.

Как сообщает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США», — сказал Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони.

Он добавил, что, конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, аудиозапись во время встречи Трампа с Лавровым не велась, есть только стенограмма.

Путин высоко оценил результаты встречи Лаврова и Трампа, а также прокомментировал шумиху вокруг того, что американский президент якобы сообщил российскому министру особо секретные сведения. По словам российского лидера, в США развивается политическая шизофрения.

«Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты», — сказал глава государства.

По мнению Путина, те, кто раскачивает внутриполитическую ситуацию в США под антироссийскими лозунгами, либо не понимают, что вносят этот бред со своей стороны, и тогда они просто тупы, либо они все понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди.

«Но в любом случае, это дело самих Соединенных Штатов, и мы туда вмешиваться не собирались и не будем», — заключил президент.

Скандал вокруг переговоров Трампа с Лавровым разразился из-за того, что, по словам источников газеты Washington Post, американский президент якобы сообщил российскому министру секретные данные, которые могут подвергнуть риску «критически важный источник разведывательной информации» по группировке «Исламское государство».

Президент США заявил, что имел полное право делиться данными с Москвой, а в Белом доме пояснили, на встрече обсуждались общие угрозы, но источники или методы разведки не обсуждались и военные операции, о которых не было бы известно публично, не раскрывались.