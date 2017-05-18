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Жертвами ИГ в Мосуле стали 10 военнослужащих

Жертвами терактов, организованных ИГ на западе города Мосул, погибли десять военнослужащих.

Как передает islam.az со ссылкой на Anadolu, oб этом сoобщил представитель федеральной полиции Ирака Адди Абдульвеххаб ас-Саиди.

По его словам, один из терактов был организован в районе Рыфаи на северо-западе второго по величине города страны: смертник подорвал заминированный автомобиль недалеко от расположения сотрудников Отдела по борьбе с терроризмом, в результате погибли трое военнослужащих.

Еще два заминированных автомобиля были подорваны в районе Урайби на западе Мосула: погибли семь военнослужащих.


Опубликовано:18 Май, 2017  09:09, ]]>Печать]]>
 
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