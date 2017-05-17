Читатель спрашивает: Действителен ли брак, если при его заключении не был определен размер мехриййи?

При заключении брака размер мехриййи следует согласовать между сторонами. Но если размер мехриййи не определен и брак заключен таким образом, брак все равно считается действительным, вне зависимости от причины, по которой не была уточнена мехриййа. Если в таких случаях пожелают определить мехриййу, то его рассчитывают приравненным к размеру мехриййи женщин-родственниц супруги, которые обладают одинаковым с ней статусом (возраст, девственность, экономическое положение и т.д.).