Муфтий РТ: мусульманской умме нужны профессиональные журналисты и блогеры

Сегодня мусульманская умма не только России, но и всего мира, остро нуждается в воспитании профессиональных журналистов и блогеров, которые могли бы создавать в соцсетях качественный, проверенный контент, а также давать собственную оценку происходящим в мире событиям с учетом взглядов и чаяний мусульман. Об этом сегодня, выступая на открытии международной научно-практической конференции «СМИ-онлайн: профилактика экстремизма в социальных сетях», проходящей в Казани в рамках Kazansummit 2017 заявил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

"Именно в социальных сетях сейчас особенно активно распространяется экстремистские идеи. Поэтому молодые мусульмане получают неверное представление об исламе. Еще Всевышний говорил, что каждый хаба - каждую информацию, прежде чем обнародовать, нужно перепроверить. «Будьте в числе правдивых, станьте праведниками», - говорил Всевышний. В связи с этим мусульманкой умме необходимо воспитывать образованных, профессиональных журналистов и блогеров, которые могли бы создавать профессиональные СМИ и создавать в соцсетях качественный, проверенный контент,а также давать собственную оценку происходящим в мире событиям с учетом взглядов и чаяний мусульман», - отметил он, передает islam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Напомним, участие в работе конференции принимают свыше 20 федеральных и зарубежных журналистов наиболее влиятельных СМИ. Среди них: МИА «Россия Сегодня», «Russia Today», «Российская газета», «Коммерсант», «Аль-хаят», «Новые известия», агентство Sputnik, ТВ Азербайджана «Интер-Аз», Гостелерадио Исламской республики Иран, телекомпания «Путь» (Чечня), «Наше национальное телевидение» (Дагестан) и др.