В Киргизии пересчитали мечети

Власти Кыргызстана решили пересчитать мечети, действующие на территории республики. Так, оказалось, что в данный момент в республике действует 2600 мечетей.

Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности заявил глава Госкомрелигий Закир Чотаев.

По его словам, есть в Киргизии и мечети, которым, по тем или иным причинам, не удалось пройти регистрацию.

«На конец апреля 2017 года регистрацию не смогли пройти около 500 мечетей. Основная причина состоит в том, что они не соответствуют техническим стандартам по части строительства, а потому зачастую представляют опасность для находящихся в них верующих», - отметил он.

Чотаев также подчеркнул, что за последние годы количество мусульманских храмов в Киргизии значительно выросло. Так, к примеру, в советские годы в республики мечетей насчитывалось всего 39.