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Сегодняшний гость рубрики "Короткая проповедь" - гаджи Шахин Гасанлы.
Террористы ИГ убили 20 мирных жителей в провинции Хама
ООН: Мосул могут покинуть до 200 тысяч человек из-за боев в городе
Гаджи Шахин: "Если вы хотите прожить завтрашний день, значит..." Из рубрики "Короткая проповедь"
Действителен ли брак, если при его заключении не был определен размер мехриййи? Ислам в вопросах
Исполняется 25 лет со дня оккупации армянами Лачинского района
Жертвами ИГ в Мосуле стали 10 военнослужащих
Азербайджанская армия несет потери? Заявление МО Азербайджана
Камера спасла журналиста от пули ИГ в Ираке Видео
"Хиджаб – моя религия, так должна одеваться каждая" - чемпионка Исламиады
Что такое «турбат»? Ислам в вопросах
Владимир Путин: Исламский мир может рассчитывать на поддержку России в борьбе с террором
NBC News: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ подорвать самолет
МО Азербайджана: Вражеские подразделения подвергли обстрелу позиции и населенные пункты в Агдаме
ЦРУ: "Вмешательство России в выборы в США – факт"
Предоставлено разрешение на проведение религиозной пропаганды приглашенными в Азербайджан из-за рубежа религиозными деятелями
Дозволено ли людям, занятым на работе, пропускать полуденный намаз, и выполнять его искупление дома? Ислам в вопросах