В Казахстане в Рамазан призвали днем не проводить поминальные обеды

Главный имам Западно-Казахстанской области попросил владельцев общепита в Рамазан не проводить днем поминальные обеды, передает islam.az со ссылкой на mgorod.kz.

"Мы призываем всех владельцев ресторанов и кафе, чтобы отнеслись с пониманием, и именно поминальные обеды в священный месяц Рамазан днем не давали проводить. Если Всевышний Аллах в Коране приказал нам держать пост, как мы можем в обед противоречить Корану и давать поминальные обеды? Это уму непостижимо", - возмутился главный имам области Руслан Султанов.

Также имам напомнил, что поминальные обеды не должны напоминать праздничное застолье, когда люди накрывают шикарные столы, приглашают гостей и нанимают тамаду.

Руслан Султанов попросил предпринимателей поддержать духовенство и донести до своих клиентов, что стол должен быть не свадебным, а поминальным.

Священный месяц Рамазан в нынешнем году начнется 27 мая.