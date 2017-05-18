Читатель спрашивает: Что такое «маст» и как им пользуются в мазхабе ахли-сунны при малом омовении?

Маст – это специальный вид обуви, изготовленный из кожи или войлока, покрывающий ногу до щиколоток. Согласно мазхабу ахли-сунны, при наличии некоторых условий, во время малого омовения разрешается вместо омовения ног протирать их:

Маст должен быть одет после малого омовения, во время которого ноги были омыты. Причем это малое омовение должно быть нарушено лишь по трем причинам – джанабат, хейз и нифас.

Маст должен покрывать щиколотки, не завязываться шнурками, не быть прозрачным, не допускать контакта воды с ногой, не иметь отверстий размером с кончик пальца, быть настолько выносливыми, чтобы в них можно было пройти 1 фарсах, то есть 12 тысяч шагов.

Поверхность маста следует обтереть шириной как минимум в три пальца.

Человек, одевший после малого омовения маст, начиная со второго раза после нарушения малого омовения после этого, может совершать обтирание ноги на родине в течение одного, а во время путешествия – в течение двух дней.