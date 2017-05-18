Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 113 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-мм минометы (6 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 113 раз. Об этом сообщает islam.az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, в селе Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджылы, Гаймаглы, Ашагы Эскипара Газахского района, в селах Коханеби и Гаджыалылы Товузского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Кенгерли, Баш Карвенд, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.