В Дагестане нейтрализованы главарь бандгруппы и трое его пособников

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане нейтрализованы четверо боевиков, в том числе главарь "кадарской" банды", сообщает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

В информации Национального антитеррористического комитета отмечается, что в ходе режима КТО этой ночью в Буйнакском районе Дагестана в одном из частных домов селения Карамахи была обнаружена группа лиц, причастных к деятельности бандитского подполья. Сообщается, что группа бандитов была блокирована, на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь.

Сообщается, что на счету банды - многочисленные преступления террористической направленности, в т.ч. убийства главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.