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Израильский министр оскорбила чувства мусульман на Каннском кинофестивале

Израильский министр культуры спровоцировала скандал своим появлением на Каннском кинофестивале с изображением исламских святынь на подоле одежды.

Министр Мири Регев явилась на престижное мероприятие в длинном белом платье, в самом низу подола которого по всему периметру виднелся принт с изображением мечети Купола над Скалой (Куббат Ас-Сахра) и Аль-Харам Аль-Кудс Аш-Шариф, которую израильтяне называют Храмовой горой, сообщает islam.az со ссылкой на ansar.ru.

По данным израильских СМИ, Регев тем самым захотела послать политический месседж в связи с участившимися заявлениями различных стран мира об оккупации Иерусалима Израилем.

Платье с изображением исторических и святых мест Аль-Кудса для министра изготовил дизайнер Авиад Херман по случаю 50-й годовщины события, которое Израиль именует «конфедерацией Иерусалима».

Стоит отметить, что наряд министра культуры вызвал возмущение мусульман не только из-за солидарности с палестинцами в оккупированном Иерусалиме, но также из-за того, что на нем одна из главных святынь Ислама изображена в самом низу, практически волочащейся по полу у ног Мири Регев.


Опубликовано:19 Май, 2017  16:27, ]]>Печать]]>
 
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