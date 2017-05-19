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Трамп отправится в первое заграничное турне в качестве президента США

Президент США Дональд Трамп в пятницу отправляется в турне по странам Ближнего Востока и Европы, которое станет его первой зарубежной поездкой на посту главы государства.

Ожидается, что в субботу американский лидер встретится в столице Саудовской Аравии с королем страны Салманом бен Абдель Азиз ас-Саудом. Вечером Трамп и его супруга Мелания приглашены на торжественный официальный ужин с королевской семьей.

На следующий день у президента США запланированы встречи с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Днем в воскресенье Трамп выступит с речью перед лидерами более чем 50 исламских стран, передает Интерфакс.

Следующей остановкой Трампа будет Израиль, куда он отправится в понедельник, 22 мая. В Иерусалиме он встретится с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Он посетит музей Холокоста "Яд ва-Шем", позже его примет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Вечером Трамп и первая леди США поужинают в компании премьера Израиля и его супруги.

Во вторник американский президент в Вифлееме проведет встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Ожидается также, что Д.Трамп посетит Храм Гроба Господня и Стену Плача.

24 мая президент США посетит Ватикан, где ему назначена аудиенция у папы римского Франциска. Перед тем, как отправится из Рима в Брюссель, Трамп встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой.

В Брюсселе 25 мая состоится саммит НАТО. Ранее советник американского президента по национальной безопасности Гербер Макмастер заявил, что на встрече лидеров Североатлантического альянса Трамп "вновь подтвердит обязательства Вашингтона перед союзниками и напомнит им о необходимости честно платить свою часть, демонстрировать ответственность, делить ношу".

Кроме того, в бельгийской столице у Трампа также состоятся встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а также с королем Бельгии Филиппом и бельгийским премьером Шарлем Мишелем.

Перед тем, как вернуться в Италию, где 26-27 мая на Сицилии пройдет саммит "группы семи", американский президент и министр обороны США Джеймс Мэттис примут участие в торжественном ужине для лидеров стран-членов НАТО.

По словам Макмастера, на саммите G7 Д.Трамп будет "отстаивать экономическое лидерство Америки, а также уделит внимание вопросам торговли".

На Сицилии президент США проведет ряд двухсторонних встреч, в том числе с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони. Вечером в пятницу Д.Трамп посетит концерт филармонического оркестра La Scala, после которого он приглашен президентом Италии Маттареллой на ужин.

В субботу, 27 мая, президент США отправится домой в Вашингтон.


Опубликовано:19 Май, 2017  16:30, ]]>Печать]]>
 
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