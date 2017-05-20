Хасан Рухани вновь избран президентом Ирана

Действующий президент Ирана Хасан Рухани одержал победу на президентских выборах в Иране. Как сообщает islam.az cо ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил в Штабе по проведению выборов министр внутренних дел страны Абдольреза Рахмани Фазли.

Он огласил окончательные итоги состоявшихся 19 мая выборов.

Так, Х. Рухани заручился поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших). Его основной соперник - экс-генпрокурор Эбрахим Раиси - получил 15,786 млн голосов (38,5%).

Всего обработано 41,220 млн бюллетеней.

Для победы уже в первом туре выборов кандидату было необходимо набрать более 50% голосов.