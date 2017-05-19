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Есть ли сглаз на самом деле?

Читатель спрашивает: Есть ли сглаз на самом деле? Какого мнения придерживаются по данному вопросу исламские ученые?

Исламские ученые неоднозначно относятся к вопросу сглаза. Некоторые ученые придерживаются мнения, что это всего лишь самовнушение и рекомендуют не верить в это. Другие же утверждают, что сглаз существует в реальности и может передаваться от одного человека другому в виде отрицательной энергии. В качестве доказательства этой позиции они приводят аят из Корана, в котором повествуется о наставлении пророка Яагуба (а) своим сыновьям, которое он дал, отправляя их в Египет: «Он сказал: «Сыновья мои! Не входите через одни ворота, а войдите через разные» («Йусуф», 67). Некоторые толкователи Корана пишут, что причиной подобного совета стало опасение пророка от сглаза, так как количество братьев было большим.

Существует также множество хадисов и преданий относительно сглаза. Например, Его Светлость Мухаммад (с) читал молитвы своим внукам Хасану и Хусейну (а), чтобы уберечь их от сглаза. Также передается от Имама Али (а): «Сглаз – это реальность. Необходимо прибегать к молитвам, чтобы уберечь себя от этого».

Греховно использовать против сглаза такие средства, как амулеты, шипы, подковы. Согласно некоторым источникам, можно уберечься от сглаза чтением аятов (сура «Галам», 51-52). Можно переписать эти аяты и носить при себе, или же повесить на стену в квартире.


Опубликовано:20 Май, 2017  12:08, ]]>Печать]]>
 
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