Убит нарушивший режим прекращения огня армянский военнослужащий

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В Нагорном Карабахе убит армянский военнослужащий, нарушивший режим прекращения огня.
Как передает islam.az со ссылкой на сайт panorama.am, сегодня около 07:20 вследствие стрельбы ВС Азербайджана был убит военнослужащий Карен Сарибекович Даниелян.
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