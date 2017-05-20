Рейтинг Трампа упал до рекордно низких значений

Рейтинг президента США упал до рекордно низкого уровня со времени инаугурации.

Как передает islam.az со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos, его поддерживают 38 процентов взрослого населения, 56 процентов высказываются против политика. Около 6 процентов опрошенных говорили о «смешанных чувствах».

Среди республиканцев 23 процента остались недовольны американским лидером, неделю назад этот показатель составлял 16 процентов.

Аналитики утверждают, что Трамп все равно остается популярным президентом и контролирует ситуацию. Однако все может измениться после выборов в конгресс в 2018 году.