Создана Платформа Start-up для Стран ОИС

При совместной организации Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) и правительства Татарстана уже третий раз в городе Казань, в рамках 9-ого Международного Казанского Экономического Саммита, состоялся «Форум Молодых Предпринимателей ОИС» с участием около 100 молодых предпринимателей ОИС и инвесторов из 26 стран мира, который продлился 5 дней и включил в себя тренинги по подготовке start-up проектов.

На церемонии закрытия международного мероприятия, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель Молодежного Форума ОИС посол Эльшад Искендеров официально объявили о запуске «Платформы Start-Up ОИС», что в конечном итоге должно ускорить процесс достигнутых успехов за последние 3 года в этой области.

Следует отметить, что за последний год более 1000 молодых предпринимателей обратились к платформе, действующей как пилотный проект в режиме online. Комиссия рассмотрела 300 проектов, из них 25 были выбраны и обсуждены на Казанском Форуме с участием инвесторов. Впоследствии 11 самые лучшие проекты были профинансированы инвесторами, которые принимают участие в работе Форума.

Председатель Молодежного Форума ОИС Э.Искендеров рассказывая о важности этого проекта, который приобрел уже довольно устойчивый характер, отметил, что главной целью проекта является вклад в дело уменьшения безработицы и тем самым устранения радикализма среди молодежи ОИС. Э.Искендеров также проинформировал участников о Молодежном Саммите ОИС, недавно прошедшем в Баку и о его итоговых решениях. Президент Татарстана Р.Минниханов поздравил председателя Молодежного Форума за роль, которую брала на себя эта организация в области развития молодежи за последние годы и выразил готовность впредь оказывать всякую помощь деятельности платформы. На тренингах в рамках Форума, а также на пресс конференции в последний день мероприятия, предприниматели из разных стран поделились своим опытом с молодыми участниками, отметили значимость проекта Платформы start-up, осуществляемого Молодежным Форумом ОИС в деле развития мусульманской молодежи, а также особо подчеркнули необходимость активной роли, проявляемой как со стороны бизнес компаний, так и общественных организаций в области получения нужных знаний и образования представителями мусульманской молодежи.