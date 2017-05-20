Читатель спрашивает: Верно ли, что содержание определенных животных является плохой приметой?

Это поверье, распространенное в народе, не имеет никаких серьезных оснований. Содержание любого домашнего животного основывается сугубо на личных интересах каждого человека. Следует лишь соблюдать религиозные предписания. То есть, содержание этого животного в домашних условиях, не должно противоречить шариату. Очень многие считают, что собака, мышь, морская свинка и т.д. являются домашними животными, хотя это не так. Шариат не рекомендует содержание этих животных. Их намокшая шерсть и слюна являются скверной, и оскверняет все, с чем соприкоснется. Также не одобряется содержание дома кошки. Потому что в одежде, на которую попал волос этого животного, нельзя выполнять намаз. Также волосы, попавшие в дыхательную систему человека, вызывают серьезные заболевания. Вообще же, на шкуре и между волосяным покровом животных содержатся опасные микробы. Особенно опасно содержание этих животных в домах, где есть малолетние дети. Однако можно содержать птиц (например, попугая) и рыб. Но надо учесть, что при этом нельзя им причинять страдания, это является грехом.