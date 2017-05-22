ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Есть ли сглаз на самом деле? Есть ли сглаз на самом деле?
Дозволено ли людям, занятым на работе, пропускать полуденный намаз, и выполнять его искупление дома? Дозволено ли людям, занятым на работе, пропускать полуденный намаз, и выполнять его искупление дома?
Гаджи Шахин: Гаджи Шахин: "Если вы хотите прожить завтрашний день, значит..."
Израильский министр оскорбила чувства мусульман на Каннском кинофестивале Израильский министр оскорбила чувства мусульман на Каннском кинофестивале
Азербайджанская армия несет потери? Азербайджанская армия несет потери?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Май.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

Режим прекращения огня был нарушен 128 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 128 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Бала Джаферли Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Ширванлы, Гарагашлы, Баш Карвенд, Джавахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.


Опубликовано:22 Май, 2017  11:02, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
22 Май, 2017
Трамп в Саудовской Аравии: танцуют все!
22 Май, 2017
Россия и Турция заявили о снятии торговых ограничений
22 Май, 2017
Трамп: Угроза Ирана улучшила отношение к Израилю в арабском мире
22 Май, 2017
Десятки турецких генералов предстали перед судом
22 Май, 2017
В Йемене 250 человек умерли от холеры за месяц

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
22 Май, 2017

Трамп в Саудовской Аравии: танцуют все! ВИДЕО
22 Май, 2017

Россия и Турция заявили о снятии торговых ограничений
22 Май, 2017

Трамп: Угроза Ирана улучшила отношение к Израилю в арабском мире
22 Май, 2017

Храни нас Аллах (или все же Яхве?)… Комментарий к одному фото
22 Май, 2017
Десятки турецких генералов предстали перед судом
22 Май, 2017

В Йемене 250 человек умерли от холеры за месяц
22 Май, 2017

В Алжире разбился вертолет ВМС, погибли пять военнослужащих
22 Май, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 128 раз
22 Май, 2017

Верно ли, что содержание определенных животных является плохой приметой? Ислам в вопросах
22 Май, 2017

Жертвами удара ВВС коалиции к западу от Ракки стали 15 мирных жителей
22 Май, 2017
Трамп призвал все страны изолировать Иран
20 Май, 2017

Создана Платформа Start-up для Стран ОИС Фотолента
20 Май, 2017
Рейтинг Трампа упал до рекордно низких значений
20 Май, 2017

ЮНИСЕФ: "Мосул покинули 700 тысяч человек"
20 Май, 2017

Убит нарушивший режим прекращения огня армянский военнослужащий
20 Май, 2017

Есть ли сглаз на самом деле? Ислам в вопросах
20 Май, 2017

Хасан Рухани вновь избран президентом Ирана
20 Май, 2017

В Ливии более 140 человек стали жертвами атаки на авиабазу
19 Май, 2017
Трамп отправится в первое заграничное турне в качестве президента США
19 Май, 2017

Израильский министр оскорбила чувства мусульман на Каннском кинофестивале
19 Май, 2017
Коалиция во главе с США атаковала сирийскую армию в районе Ат-Танф
19 Май, 2017
В Дагестане нейтрализованы главарь бандгруппы и трое его пособников
19 Май, 2017
Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 113 раз
19 Май, 2017

Что такое «маст» и как им пользуются в мазхабе ахли-сунны при малом омовении? Ислам в вопросах
19 Май, 2017

Турция не примет участие в операции в Ракке

19 Май, 2017

В Египте казнят восьмерых членов организации "Братья-мусульмане
18 Май, 2017

Террористы ИГ убили 20 мирных жителей в провинции Хама
18 Май, 2017

ООН: Мосул могут покинуть до 200 тысяч человек из-за боев в городе
18 Май, 2017
В Казахстане в Рамазан призвали днем не проводить поминальные обеды
18 Май, 2017
Иран ввел ответные санкции в отношении США
18 Май, 2017

Гаджи Шахин: "Если вы хотите прожить завтрашний день, значит..." Из рубрики "Короткая проповедь"
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com