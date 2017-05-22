Режим прекращения огня был нарушен 128 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 128 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Бала Джаферли Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Ширванлы, Гарагашлы, Баш Карвенд, Джавахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.