Сколько скрытого сарказма в одной лишь фотографии: министр (причем по вопросам Ислама) Саудовской Аравии в окружении двух советников Дональда Трампа. Слева – Джаред Кушнер, старший советник президента США, его зять, еврей, выросший в семье ортодоксальных евреев. Справа – Стивен Бэннон, советник президента Соединенных Штатов по политическим и стратегическим вопросам, который назвал ислам «самой радикальной религией в мире», и предупредил, что последователи этой религии создали в США «пятую колонну». Очень странное окружение для официального лица государства, хранителя двух святынь Ислама, не правда ли? Хотя, чему удивляться. То ли еще придется лицезреть в стране, которой были посеяны семена и произросли первые всходы ваххабизма.

Храни нас Аллах (или все же Яхве?)…