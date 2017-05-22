Трамп в Саудовской Аравии: танцуют все!

Дональд Трамп не просто посетил Саудовскую Аравию, но и станцевал в ходе своего визита в мусульманское королевство «Танец мечей».

Танец предварял государственный обед в честь американского лидера. Присутствовал на церемонии и король КСА Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, передает islam.az со ссылкой на российские СМИ.

Интернет-пользователей, в свою очередь, рассмешило то, что Трамп, как и саудовские мужчины, покачивался и улыбался, слушая барабанный бой и пение, которыми сопровождался танец.

Вместе с Трампом, на церемонии отплясывал и американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также советник президента Стив Бэннон.

Стоит отметить, что «Танец мечей» изначально символизировал собой военные победы Саудовской Аравии, а теперь же стал неотъемлемой частью официальных мероприятий. Во время выступления танцоры воздевают в небеса мечи, что символизирует их радость и торжество.