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Пятничная проповедь на языке жестов стала реальностью

В Индии мусульмане задумались о создании условий для единоверцев-инвалидов, тоже нуждающихся в духовных наставлениях.

Недавно мечеть города Малаппурам в штате Керала решила проводить проповеди и лекции на языке жестов наряду с местным языком, чтобы инвалиды по слуху могли понимать смысл наставлений имама, сообщает islam.az со ссылкой на ansar.ru.

Мечеть Ар-Рахма вмещает до 500 верующих. Теперь каждую пятницу в мечеть будет приходить специалист по языку жестов, который будет синхронно переводить проповедь для слабослышащих. Жесты приглашенного специалиста для большего удобства будут транслироваться на телеэкраны, установленные в мечети.

Примечательно, что это не единственное удобство для людей с ограниченными возможностями в этой мечети – в частности, в тахаратной (помещении для омовения) здесь имеются инвалидные кресла и поручни.

По словам председателя благотворительной организации Мустафы Мадани, идея перевода проповедей на язык жестов пришла ему после того, как он заметил, что слабослышащие студенты не ходят на джума-намаз, поскольку не улавливают смысла хутбы.


Опубликовано:23 Май, 2017  15:00, ]]>Печать]]>
 
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