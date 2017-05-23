В Сиднее открывается первое экологичное мусульманское кладбище

В австралийском Сиднее появится первое в истории отдельное мусульманское кладбище.

Кладбище Garden («сад») расположено на западной окраине Сиднея. План создания места для упокоения усопших мусульманского вероисповедания уже получил одобрение местных властей, сообщает The Daily Mail.

Мусульманское кладбище разместится на площади 10 гектаров и будет состоять из 14 490 могил, 4722 мест для захоронения в урнах и 25 100 мест для развеивания пепла (вместе с тем, не поясняется, зачем мусульманской общине Сиднея условия для погребения пепла – ведь кремация противоречит предписаниям Ислама).

Также планируется построить на территории кладбища центр для посещающих, молельню, кафе и парковку для полутора сотен автомобилей.

Австралийские мусульмане уже могут приобретать двойные погребальные участки по цене 7500 долларов на новом кладбище, которое получит сертификацию на соответствие исламу и также станет первым «экологичным» кладбищем Сиднея.