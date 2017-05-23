Мусульманский мир должен продемонстрировать единство - Президент Азербайджана

«Посредством спорта Азербайджан придал дополнительный импульс своей политике, потому что наша политика в мусульманском мире направлена на укрепление единства и солидарности, на то, чтобы положить конец разногласиям и конфликтам между мусульманскими странами».

Как сообщает АПА, об этом на встрече со спортсменами-победителями IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», их тренерами и представителями спортивной общественности заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что мусульманский мир должен продемонстрировать единство: «Только в этом случае наши народы смогут в будущем жить в условиях спокойствия и процветания. Поэтому уверен, что проводимая нами политика и вклад, который мы внесли этими Играми, будут способствовать объединению мусульманского мира».