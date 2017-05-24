США хотят увеличить затраты на операцию в Ираке и Сирии

Администрация США внесла в конгресс проект бюджета министерства обороны на 2018 финансовый год (начинается с 1 октября), в котором предусмотрено увеличение расходов на операции в Ираке и Сирии и сокращение на операцию в Афганистане, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из проекта документа, затраты на операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) и сопутствующие ей предполагаются в объеме 13 миллиардов долларов, что на 1,1 миллиарда больше показателей текущего года. Операция проводится США вместе с союзниками в Ираке и Сирии с 2014 года против боевиков группировки "Исламское государство".

В то же время выделять средства в специальный фонд по борьбе ИГ больше не планируется (в текущем году в него направлено 2 миллиарда долларов).

На операцию "Страж свободы" (Freedom's Sentinel), которую США проводят в Афганистане с 2015 года против боевиков ИГ и движения "Талибан", планируется направить 45,9 миллиарда долларов, тогда как в текущем году эта сумма составляет 46,2 миллиарда.

Проект бюджета должны утвердить обе палаты конгресса, после чего он поступит на подпись президента США.