Месяц Рамазан начнется 27 мая - ФЕТВА УМК

Совет гази и научно-религиозный совет Управления мусульман Кавказа (УМК) издали фетву в связи с приближающимся месяцем Рамазан.





Как сообщает İslam.az со ссылкой на АПА, согласно расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, в этом году по григорианскому календарю месяц Рамазан начнется 27 мая 2017 года. Как только станет виден полумесяц, начнется месяц Рамазан.

Как и каждый год УМК и Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА составили специальный календарь месяца Рамазан, повседневные молитвы, время намаза, а также дату праздника.

«Использование религиозными деятелями и верующими календарей, поступивших из других источников, носящих провокационный и раскольнический характер, неприемлемо. Уверены, что Госкомитет по работе с религиозными структурами и местные ИВ помогут нам в этом, а также будет контролировать агитацию и распространение в СМИ утвержденного УМК календаря», - говорится в Фетве.

В Фетве отмечается, что в зависимости от степени видимости луны в первый день месяца Шавваль праздник Eydül-Fitr - Рамазан приходится на 26 июня.

Отмечается, что своевременное (в последний день Рамазана) оказание помощи в эти дни нуждающимся - зякят аль-фитр является обязательным деянием (ваджиб) для всех мусульман.

Совет газиев УМК и научно-религиозный совет еще раз настоятельно рекомендуют религиозным деятелям в течение священного месяца Рамазан категорически отказываться от приема пищи до начала ифтара. В отношении религиозных деятелей, не следующих этой рекомендации, будут приняты серьезные меры».