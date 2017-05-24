Посол Великобритании: «Терроризм никогда не сможет победить»

«Терроризм никогда не сможет победить. Победа будет за нами»

Как сообщает Ислам.аз со ссылкой на АПА, об этом журналистам сказала посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс. Она сказала, что 2 дня назад в Манчестере произошел террористический акт, который унес жизни 22 человек, включая самого террориста: «В результате теракта 59 человек пострадали. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров одними из первых выразили соболезнования правительству Великобритании. Мы высоко ценим это. Несмотря на это ужасное преступление, мы не падаем духом».