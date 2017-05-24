Председатель УМК: «Пусть верующие не делают самовольных заявлений»

Председатель Управления мусульман Кавказа Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде предупредил ахундов и имамов, других религиозных деятелей, чтобы они в своих выступлениях и на хутбах не затрагивали происходящие в других странах события.

Как сообщает Ислам.аз со ссылкой на АПА, в ходе сегодняшнего мероприятия в УМК Аллахшукюр Пашазаде сказал, что религиозным деятелям поручено в своих заявлениях для СМИ и на хутбах не говорить о проблемах других стран.

Он отметил, что в дальнейшем религиозные деятели должны будут быть внимательными в связи с этим вопросом: «Я поручил, чтобы они говорили и выражали свои мнения только в связи с событиями, происходящими в Азербайджане, чтобы они не лезли в дела других стран. Пусть верующие не делают самовольных заявлений».