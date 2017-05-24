Самый длительный пост в Рамазан придется на скандинавские страны

Мусульмане, проживающие в скандинавских странах, в священный месяц Рамазан будут соблюдать самый длительный пост.

Как передает islam.az со ссылкой на ТРТ, в заявлении Управления по делам религии Турции отмечается, что, согласно расписанию имсака, самый долгий пост будут соблюдать жители города Кируна в Швеции, города Тромсё в Норвегии и исландского города Рейкьявик. Продолжительность поста в перечисленных городах в среднем составит 22 часа в сутки. Жители Стокгольма, Осло, Копенгагена и Хельсинки в среднем будут воздерживаться от пищи до 20 часов в сутки. Стоит отметить, что самый длинный день года – 21 июня – также приходится на месяц Рамазан.