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Опубликовано фото исполнителя теракта в Манчестере

В Великобритании полиция опубликовала фотографию Салмана Абеди, подозреваемого в совершении теракта в Манчестере, сообщает islam.az со ссылкой на газету The Telegraph.

Напомним, в рамках расследования по делу о взрыве на концерте в Манчестере арестованы четыре  человека. Один из арестованных является братом предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди.

Взрыв в фойе концертного зала "Манчестер-арена", где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошел вечером 22 мая. Его жертвами стали 22 человека, в том числе несколько детей, еще 59 человек получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".


Опубликовано:24 Май, 2017  17:34, ]]>Печать]]>
 
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